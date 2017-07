Video: Anett Kontaveit on eelkõige uhke oma päritolu üle

«Tere, olen Anett Kontaveit ning olen 21-aastane. Sündisin Tallinnas, elan Tallinnas – see on minu kodulinn,» tutvustas eestlanna end videos.

Kontaveidi sõnul jõudis ta tennise juurde kuueaastaselt. Noorena olid tema eeskujudeks Maria Šarapova ning Viktoria Azarenka.

«Juunioride seas mängides sain aru, et võtan asja tõsiselt. Minu eesmärgiks ei olnud kunagi profiks saamine. Mängisin paljudel turniiridel ja see lihtsalt juhtus,» meenutas Kontaveit oma teekonda tippu.

«Olen väga uhke oma päritolu üle. Oma riigi esindamine annab hoopis teistsuguse tunde. See on minu jaoks väga eriline,» sõnas Kontaveit, et ta naudib võistlustel Eesti esindamist.

"I'm really proud of where I come from."



Meet up and coming player Anett Kontaveit! pic.twitter.com/wRf9Mh7v6R