POSTIMEES WIMBLEDONIS Palav ja kuiv ilm on muruväljakud kärsatanud ohtlikult libedaks

Kõrvutades fotosid, on selge, et tänavu on väljakute seisukord kehvem kui mullu. Mitme väljaku tagajoonelt on mururohelus kadunud ning välja ulatub vaid liivane pinnaskate. Nii mõnigi tennisist on olukorra kohta teravalt sõna võtnud. Eriti tehti seda pärast ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsi võigast põlvevigastust.

Neljapäeval 17. väljakul toimunud matši järel viidi Mattek-Sands kanderaamiga haiglasse. Pole selge, kui palju selles vigastuses mängis rolli kuivanud ja kulunud muru tõttu libedaks muutunud tenniseväljak. Kuid arvatakse, et see oli suur.

To the best family, friends and fans a girl could ask for, it's been a painful & emotional 36hrs but THANK YOU for all the love and support — Bethanie MattekSands (@BMATTEK) July 7, 2017

Ka maailma esireket Andy Murray kritiseeris pärast eilset peaväljaku muru. «Väljakul on päris mitu kohta, kus muru pole enam ühtlane. Mõnedes kohtades on suured murukühmud. Ma ei mäleta, et varasematel aastatel nii oleks olnud,» rääkis Murray.

Mängupäeva järel muruväljakuid küll kastetakse, kuid sellest pole suurt tolku olnud. Kõige kehvemas seisus ongi tagajoon, kus tennisistid suure osa mänguajast veedavad. Ka Eesti tenniselegend Toomas Leius ennustas enne Wimbledoni turniiri, et just tagajoon hakkab eriti kiiresti kuluma. Tänapäeva tennisistid lihtsalt mängivadki rohkem seal ning nii palju võrku ei jookse kui vanasti.

«Väljakud on sel aastal väga halvad. Kuid väljakumeistrid annavad endast parima ning see pole nende süü. Sel aastal on lihtsalt palju päikesepaistelisi päevi olnud ning muru pole selline nagu varasematel kordadel,» ütles Murray eilne vastane Fabio Fognini.

Wimbledon 3R 2016 vs 3R 2017

Grass looks different. pic.twitter.com/ojGHlAwdYU — Dmitry Shakhov (@Shahovez) July 7, 2017

Ühest küljest küpsetab kuum päikesepaiste ära muru, kuid teisalt tähendab see ka seda, et väljakud on pidavalt töös. Vähemalt varasematel aastatel on vihmasajust põhjustatud mängupausid andnud väljakutele vajaliku hingetõmbepausi.

Pärast naiste teise ringi üksikmängu ütles prantslanna Kristina Mladenovic, et väljakute seiskord on muutunud mängijatele ohtlikuks. «Tagajoonel pole enam murugi ning see on väga libe. Ma ei oska seda isegi kirjeldada. Need ei ole muruväljakud, need ei ole ka savi-liiva väljakud,» ütles Mladenovic.

Turniiri korraldajad on mängijate murest teadlikud ning avaldasid ka ametliku seisukoha. «Muru on naturaalne pinnas ning see on tavaline, et tagajoon hakkab turniiri edenedes kuluma. Anname igal hommikul endast parima, et hoida väljakute taset kõrgena.»

Ka eile paarismängus väljakul käinud Anett Kontaveidil tuli vastata väljakute seisukorda puudutavatele küsimustele. «Mängisin paarismängu ning see on üksikmängust erinev – sa ei pea nii palju liikuma. Kuid tagajooned on jah veidi kulunud, kuid see on ka loogiline. Turniiri käigus ikka muru kulub,» rääkis Kontaveit ning lisas, et on teemat puudutavaid artikleid lugenud.

Kas ka tennisistid omavahel teemat arutavad? «Mina isiklikult pole sellest kellegagi rääkinud,» vastas eestlanna eile.