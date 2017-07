Fotod: Ragnar Klavan liitus taas Liverpooli põhimeeskonnaga

Kui enamik Punaste jalgpalluritest naasis treeningutele käimasoleva nädala alguses, siis pärast hooaja lõppu koondist esindanud mängijatel lubati mõned päevad rohkem puhata.

Lisaks 31-aastasele Klavanile liitusid täna treeningutega järgmised mehed: Brasiilia koondise poolkaitsja Phillippe Coutinho, Liverpooli värskeim täiendus Mohamed Salah, Belgia koondise väravavaht Simon Mignolet, Inglismaa koondise poolkaitsja Adam Lallana, Saksamaa koondise poolkaitsja Emre Can, Inglismaa U21 koondise ründaja Dominic Solanke, Bosnia ja Hertsegoviina keskkaitsja Dejan Lovren, Belgia ründaja Divock Origi ning Hollandi poolkaitsja Georginio Wijnaldum.

Liverpool peab esimesed sõpruskohtumised juba 12. ja 14. juulil, kui minnakse vastamisi Tranmere Roversi ja Wigan Athleticiga. Avamäng Premier League'is toimub aga Punaste jaoks 12. augustil, kui võõrsil kohtutakse Watfordiga.

