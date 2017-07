POSTIMEES WIMBLEDONIS Tenniselegend Leius: Kontaveidi võidu rikkus tobe hüüatus

«Ta oli võidule väga lähedal, kuid siis toimus tobe hüüatus, mis mõjutas eriti,» viitas tenniselegend tribüünilt tulnud hüüatusele, kui Kontaveit oma servigeimis 30:0 eduseisus oli. Leiuse sõnul lõi see just 21-aastase eestlanna rivist välja. «Anett mängis eeskäenurka Wozniackile, kui keegi samal ajal midagi tribüünilt karjus. Kohtunik tegi veel hiljem märkuse publikule selle eest. Sealt saigi kogu jama alguse,» tõdes 75-aastane Leius.

«Anett ei mängi otsustavatel hetkedel kõige kindlamalt. Need mängud, mis ta on matšpallidest kaotanud, annavad paraku kuskil tunda. Peas on tal kõik korras, aga kõrgemad jõud ei tahtnud, et ta täna võidaks,» rääkis Leius matšijärgselt.

«Teises setis ei kaotanud Anett ühtegi oma servi, kuid eduseisul 5:4 polnud enam palju vaja. Kiire lõppmäng oli alguses tasavägine, kuid lõpuks sai võttis Wozniacki oma,» rääkis Leius teisest setist, kus Kontaveit oli väga lähedal oma karjääri ühele suuremale võidule.

Kas Wozniacki vääris võitu? «Ta on võitleja, elus palju selliseid mänge mänginud ning kogemused on samuti palju suuremad kui Aneti kogemused sellistes mängudes. Ta on viis aastat vanem ning olnud juba maailma esinumber. Wozniacki võidud tulevad kõik läbi tugeva võitluse: ta pole selline, kes tuleb ja pühib teised lihtsalt ära. Tema jaoks on selline mäng n-ö igapäevane asi,» rääkis Leius.

Kuidas võtta Kontaveidi turniir mõne lausega kokku? «Väga hea turniir. Kõige rohkem kahju on sellest, et igaühte oli Anett võimeline oma tabelipoolel võitma. Samas ei oska keegi praegu öelda, kes turniiri võidab. Kui tänase päeva järel on 16 tennisisti veel mängus, siis see tähendab 16 võimalikku võitjat,» sõnas Leius.