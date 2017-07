POSTIMEES WIMBLEDONIS Võidukas Wozniacki: Anett oli veidi närvis, kasutasin selle ära

Taani esinumber tunnistas, et tal oli raske päev, kuid suutis sellest võidukalt väljuda. «Ma ei andnud kordagi alla. Anett oli lõpus veidi närvis ning suutsin selle ära kasutada,» tõdes Wozniacki.

«Ma ei mänginud kõige paremini alguses. Mul läks aega, et tema mänguga harjuda. Kolmandas setis mängisin juba väga hästi. Ühel hetkel polnud mul enam midagi kaotada,» tunnistas taanlanna.

Millised mõtted on Wozniackil enne järgmist matši, kus ta läheb 16 parema seas vastamisi ameeriklanna Coco Vandeweghega (WTA 25.)? «Ta on hea servija ning talle muidugi meeldib murul mängida. Olen lihtsalt õnnelik, et elasin tänase päeva üle,» rääkis ta.

Mida peab Wozniacki aga Kontaveidi suurimaks nõrkuseks? «Ta mängis väga hästi ja on teistele palju peavalu valmistanud. Ma ei oska öelda, mis tema suurim nõrkus on.»

Kuidas saab Wozniacki aga hakkama tugeva löögiga vastasega? «Sa pead esimesest löögist valmis olema. Sa pead ise agressiivne olema, sest kui sa korra juba kaitsesse langed, ei pääse sa sealt välja,» avaldas endine maailma esireket nipi.