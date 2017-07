Video: kohalik debütant finišeeris Touril uhkes üksinduses

Kuna tänane etapp oli võrreldes seitsme eelmisega kõvasti mägisem (lõpu eel tuli ületada ka esimese kategooria tõus – toim), siis toimus sõidu ajal mitmeid äraminekuid. Nii lahkus esmalt peagrupist ligi 50-meheline seltskond, kellest jäi algul alles kuus ning lõpuks vaid 24-aastane võidukalt lõpuni kannatanud Calmejane.

1er Tour et 1ère victoire pour Calmejane ! / 1st Tour and 1st stage win for Calmejane! #TDF2017 pic.twitter.com/eEIpGVjlZ4