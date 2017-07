Legendaarne Federer ületas Serena Williamsi rekordi, maailma esireket pääses ehmatusega

Seejuures sai 18-kordsest suure slämmi turniirivõitjast Federerist kõigi aegade võidukaim mängija suure slämmi turniiridel. 35-aastane šveitslane on nüüd neljal tennisemaailma kõige suuremal turniiril teeninud kokku 317 matšivõitu, mida on ühe võrra rohkem kui praegu lapsepuhkusel oleval ameeriklannal Serena Williamsil.

