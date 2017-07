Video: kuu aega tagasi ajalugu teinud Tänaku emotsionaalne tagasivaade

«See oli meie jaoks oluline eesmärk juba ammu ning lõpuks tasus raske töö end ära. Võit tuli tähtsas kohas, kuid kõige ilusam nähtus oli seejuures asjaolu, kuivõrd mitmed inimesed (M-Spordi meeskond, perekond, sõbrad, fännid) selle üle rõõmu tundsid. Rõõmsad näod hüppasid ringi – oli nauditav niivõrd palju rõõmu kogeda,» võttis Tänak võiduka Sardiinia ralli kokku.

Triumfi tõttu korraldati Tänakule ja Järveojale teatavasti Tallinna lennujaamas uhke vastuvõtt, mida saarlase enda sõnul polnud vaja. «Ma mõistan, et pidin sellel üritusel osalema, kuid siiski eelistan lihtsalt oma perega kohtuda ning rahulikult aega veeta,» tõdes 29-aastane Tänak.

«Alati on tore kodumaale naasta ning veeta mõned rahulikud õhtud koos perekonnaga ning nautida hetke. Pärast esimese lapse sündi on elukorraldus teistsugune. Nüüd on minu jaoks kellegi teise (laste – toim) heaolu hoopis olulisem kui minu enda oma. Kui suudan teha häid tulemusi, siis on tore näha enda ümber rõõmustavaid inimesi,» lisas ta.

Videos räägib Tänak veel Poola rallist, kus ta tegi viimasel võistluspäeval sõiduvea ning pidi liidripositsioonilt ralli pooleli jätma. MM-sarja järgmine etapp ehk Soome ralli peetakse kolme nädala pärast.