Video tõelisest võitlejahingest: Kontaveit kukub selili, kuid teeb imet

Olukord leidis aset avasetis, kui Kontaveit oli parasjagu 3:2 eduseisus ning servima asus Taani esinumber Wozniacki. 21-aastane eestlanna tõrjus taanlanna servilöögi, misjärel libastus ning kukkus korraks selili, kuid suutis kiiresti püsti tõusta ning ka punkti võita, sest Wozniacki tõrjus omakorda pallivahetuse võrku.

Ehkki Wozniacki asus 3:3 juhtima, kuulus avasett kindlalt 6:3 Kontaveidile. Teise setis oli eestlanna seisul 5:4 oma pallingugeimis 30:0 juhtimas ning kahel korral lähedal matšivõidule, kuid Wozniacki suutis viigistada ning lõpuks kiires lõppmängus 7:6 (3) peale jääda. Otsustav geim ning ühtlasi ka matšivõit kuulus taanlannale juba kindlalt numbritega 6:2.

Kontaveit slipped, but recovered and won the point.



