Premier League'i vanim peatreener pääses vähidiagnoosist ehmatusega

Hiljutised testid näitasid, et kasvaja ei olnud pahaloomuline, kuid sellegipoolest tuleb Redknapil iga kolme kuu tagant täiendavas kontrollis käia. «Ma tundsin seda oma kehas ning teadsin, et see pole õige. Tegu oli minu jaoks esimese korraga, kui ma olin korralikult mures,» rääkis Redknapp, kelle jaoks on Birmingham karjääri seitsmendaks juhendatavaks meeskonnaks.

Redknapp rääkis, et meditsiinilist abi soovitas tal tungivalt kasutada abikaasa Sandra. «Nad lõikasid selle (kasvaja) välja ning tegid kindlaks, et see polnud pahaloomuline, nii et õnneks on kõik korras. Tean, et mul oli õnne,» tunnistas 70-aastane endine Inglismaa jalgpallur.

Vanameister asus Birminghami tüüri juurde tänavu aprillis pärast Gianfranco Zola tagasiastumist ning suutis jääda kõrgliigasse püsima. Endise West Ham Unitedi ja Tottenham Hotspuri peatreeneri leping kehtib järgmise aasta maini.