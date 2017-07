Raul Must lõpetas MMi-eelse Euroopa karikaetapi kolmandana

Poolfinaalis tuli võistlusteks teise asetuse saanud Mustale vastu Thomas Rouxel Prantsusmaalt. Prantslane on hetkel maailma edetabelis küll langenuf 112. kohale, kuid kaks aastat tagasi kuulus veel maailma top50 hulka. Musta edetabeli koht on praegu 52. Omavahel olid Must ja Rouxel varem kohtunud neljal korral ja kõigist neist kohtumistest oli võitjana väljunud eestlane. Seekord sai poolfinaalmängus Rouxel revanši ja võitis 21:18, 21:13.

Finaalis jäi aga Rouxel omakorda alla võistluste favoriidile ehk esimese asetusega Pablo Abianile Hispaaniast, kes võitis nii mängu kui ka kogu turniiri 15:21, 21:15, 21:18.

Raul Mustale oli see viimane ettevalmistav turniir enne augusti lõpus toimuvaid maailmameistrivõistluseid Šotimaal Glasgows.