Ametlik kinnitus: Manchester Unitedi rekordimees Rooney naaseb Evertoni ridadesse

Unitedi ridades veedetud 13 aasta jooksul pidas Rooney kõikides sarjades 559 mänguga 253 väravat ja kerkis seeläbi klubi kõigi aegade parimaks väravakütiks. Samuti on Rooney Inglismaa koondise kõigi aegade parim väravalööja, olles saanud 119 mänguga kirja 53 tabamust. Mõlemas arvestuses võttis ta rekordi enda nimele Bobby Charltonilt.

Viimasel liigahooajal piirdus Rooney aga vaid viie liigaväravaga ja kaotas Jose Mourinho käe all algkoosseisukoha. Algkoosseisu kuulus ta hooaja jooksul vaid 15 liigamängus, mis on tema karjääri madalaim näitaja.

Hoolimata sellest, et Rooney oli nii Unitedis kui ka Inglismaa koondises nimetatud kapteniks, tähendas klubis pingilevajumine ka koondisekutsetest ilmajäämist. Praegu lahutab Rooneyt Peter Shiltoni koondisemängude arvu rekordist veel kuus kohtumist.

31-aastane Rooney siirdub Evertoni tasuta, sest United soovis vabaneda tema 300 000 naela suurusest nädalapalgast. Unitedi-karjääri jooksul võitis Rooney koos meeskonnaga viiel korral Inglismaa meistritiitli, korra Meistrite liiga, ühe Inglismaa karika ja kolm liigakarikat, klubide MMi ja tänavu ka Euroopa liiga, pääsedes finaalis platsile 90. minutil.

BREAKING: Forward Wayne Rooney signs for Everton from Manchester United on a two-year deal. #SSNHQ