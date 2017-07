Touril neli päeva liidrisärki kandnud britt kukkus ja katkestas

Team Sky teatel kukkus Thomas umbes 100 kilomeetrit enne finišit ohtlikul lahkumisel Col de la Biche'ilt. Seejuures kukkus Thomas ka eilsel etapil, kui jäi ühes kurvis pidurdamisega hiljaks ja lendas teelt välja heinapallidesse, ent pääses siiski vigastusteta ja suutis hoida üldarvestuse teist kohta.

Thomase katkestamine on kahtlemata suur löök Touri üldliidrile Chris Froome'ile, kes kaotas seeläbi väärt abimehe mägistel etappidel. Enne tänast edestas Froome üldarvestuses Thomast 12 ja Astana ratturit Fabio Arut 14 sekundiga.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon #TDF2017 following that crash. More updates when we have them pic.twitter.com/seROAwfnFu