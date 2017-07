Video: Vips jätkab liidrina, konkurendile määrati skandaalne karistus

Oscherslebeni rajal puuduvad praktiliselt möödumisvõimalused ja seetõttu mängib hea stardikoht olulist rolli. Ajasõitudes saavutas Vips kaheks esimeseks sõiduks kaheksand stardikoha, aga samas olid vahed nii väiksed, et vaid kümnendiku võrra parem aeg oleks andnud teise stardikoha. Mõlemas laupäevases võistlussõidus õnnestus Vipsil hoolimata möödumisvõimaluste puudumistest tõusta paari koha võrra ja lõpetada mõlemas sõidus kuuendana

Kolmandas sõidus tegi viiendalt stardikohalt alustanud Vips väga hea stardi, möödus ühest ja peagi teisest konkurendist ning finišeeris kolmandana. Meistrisarja kokkuvõttes jätkab Vips punktitabeli liidrina, sõitmata on veel kolm etappi. Viies etapp sõidetakse augusti algul Nürburgringil

«Kvalifikatsioon ei õnnestunud kõige paremini ja seetõttu oli ka kahes esimeses sõidus raske kõrgeid kohti püüda. Oscherslebeni rajal pole lihtsalt ühtegi normaalset möödumiskohta,» sõnas Vips. «Kolmandas sõidus õnnestus siiski poodiumikohale tõusta ja tähtis on, et jätkan sarja liidrina.»

Video näitamise eest karm karistus

Võistlusnädalavahetuse käigus küttis aga kirgi Vipsi konkurendile Sophia Flörschile määratud karistus, mida paljud vormelisõbrad pidasid äärmiselt ebaõiglaseks. Nimelt oleks Flörsch vabatreeningul äärepealt kokku põrganud rajale sõitnud teisaldusautoga ning vaid kiire reaktsioon päästis 16-aastase sakslanna rängast avariist.

Flörsch riputas klipi ohtlikust olukorrast internetti, kuid seda on lubatud teha vaid kokkuleppel sarja korraldajate ADACiga. Nii määrati Flörschile 5000 euro suurune trahv, mis on madalamates sarjades sõitjatele väga suur summa.

ADACi esindajate sõnul oli juhtunus aga süüdi Flörsch ise, sest tee äärde jäänud vormelit teisaldama sõitnud džiibi rajaletuleku kohas lehvisid punased lipud. Videost on punaseid lippe tõesti näha, ent vahe nende ja auto rajalesõidu vahel on äärmiselt väike. Samuti juhtisid Flörschi toetajad tähelepanu asjaolule, et pärast seda, kui sakslanna on avarii vältimiseks järsult murule keeranud, möödub temast täiskiirusel veel üks vormel. Selle põhjal võib eeldada, et teisaldusauto lubati rajale liiga kiiresti ja veendumata, et kõik vormelid on hoo maha võtnud.