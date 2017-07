Visa serblane pürib taas uue tiimiga vormel 1 sarja

Portaal Autosport vahendab, et Stefanovic kohtus sel nädalavahetusel peetavad Austria etapi ajal Ross Brawniga, kes töötab praegu vormel 1 sarja tegevjuhina. Esimesed sammud on serblasel tiimi püstipanekuks juba loodud, sest hiljuti palkas ta varem Williamsis ja Ferraris töötanud Enrique Scalabroni, kelle ülesandeks on võistkonna tehnilise poole eest hoolitsemine. Samuti on sõlmitud leping Parma lähedal asuva tuuletunneili kasutamiseks.

Stefanovic on üritanud varemgi vormel 1 sarja tulla, kui asutas 2009. aastal Stefan GP nimelise tiimi, hankis Toyotalt autod ja sõlmis kokkuleppe jaapanlasest sõitja Kazuki Nakajimaga. FIA pani uue tiimi liitumisele toona aga käe ette. Stefanovic oli üritanud vormel 1 sarja pääseda juba ka 1996. ja 1997. aastal, kui püüdis omandada sarjas täielikult põrunud Lola tiimi vara.

Stefan GP asemel võttis FIA 2010. aastaks sarja hoopis võistkonnad Campos Meta (hiljem HRT), Manor Grand Prix (hiljem Virgin Racing) ja Team USF1. Neist viimane rahaliste probleemide tõttu lõpuks starti ei jõudnudki, Campos Meta ja Manor visklesid aga järjepidevalt samuti rahalistes raskustes ning tänaseks on mõlemad pankrotti läinud.

FIA president Jean Todt on mõista andnud, et uus tiim pääseb vormel 1 sarja vaid juhul, kui tegemist on konkurentsivõimalise osalejaga. «Praegu on meil kümme tiimi, ideaalis võiks olla kaksteist. Seega on uue võistkonna liitumine võimalik, kui tegu on tugeva tulijaga,» lausus Todt juunis.