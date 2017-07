Ferrari president kritiseeris Räikköneni. Soomlase vastus: ma ju püüan

Vaevalt, et Marchionne arvamus pärast Red Bull Ringil peetud etappi muutub: kui Sebastian Vettel jahtis viimaste meetriteni GP-võitu, siis Räikkönen pidi leppima alles viienda kohaga. Tõsi, oma osa mängisid seal ka tiimi taktikalised valikud ehk soomlane pidi esimese rehvikomplektiga sõitma optimaalsest distantsist palju kauem.

Räikkönen, kelle leping Ferrariga kestab hooaja lõpuni, asus end suure juhi väljaütlemiste peale kaitsma. «Ilmselgelt ihkan hästi esineda. Meeskond soovib, et mul läheks hästi, ja ma saan anda vaid endast parima. Ei ole ju nii, et ma ei püüa,» sõnas soomlane. «Kahjuks ei ole asjad alati nõnda mustvalged, aga plaan on paigas, me jätkame pingutamist ja ma olen kindel, et asjad lähevad paremuse suunas.

MM-sarja üldarvestuses on Räikkönen 83 punktiga viiendal kohal. Liidriks on Vettel 171 silmaga. Tiimide arvestuses on Ferrari teine, Mercedesest maas 33 punktiga.