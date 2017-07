Kuidas võiks McGregor alistada 21 aastat ainult võite tunnistanud Mayweatheri?

Arvestades, et Mayweather on juba 40-aastane ning käis viimati poksiringis 2015. aasta 12. septembril, siis ustakse, et 28-aastase McGregori kasuks võiks rääkida üllatusmoment. Ehk kokkuvõtvalt usutakse, et McGregori ainus võimalus on matši alguses ameeriklase üllatamine.

Seega oodatakse, et iirlane asub duelli alguses kiirelt rünnakule, kuna seda nähakse sisuliselt tema ainsa võiduvõimalusena.

Eelkõige peab McGregor lootma oma vasakule käele, mis on MMA-ringis nii mõnegi vastase põrandale saatnud.

Kui McGregor lähebki ringi sooviga Mayweatherit üllatada, siis selles osas räägivad tema kasuks ka füüsilised parameetrid. Mayweather on kergkeskkaallaste seas paistnud ikka silma sellega, et tal on vastastest suurem käte siruulatus ehk konkurentidel on raske jõuda temaga poksides heale löögipositsioonile. McGregor teeb ka aga käte siruulatuses Mayweatherile silmad ette. Iirlasel on vastav näitaja 188 cm ning ameeriklasel 183 cm.

Üldiselt peetakse Mayweatherit aga selgeks soosikuks. Profikarjääri jooksul ainult võite tunnistanud Mayweather pidi üldse viimati ringist kaotajana lahkuma 1996. aasta Atlanta olümpiamängudel, kui ta kaotas sulgkaalu poolfinaalis bulgaarlasele Serafim Todorovile. Seejärel 21 aastat kaotuseta püsinud ameeriklane sai toona kaela pronksmedali.