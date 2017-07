Eesti suusahüppaja vigastas tõsiselt põlve

Eesti suusahüppajad teatasid eelmise hooaja eel, et nende sihiks on jõuda meeskonnaga 2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudele. Kui praeguseks on selge, et nad ei saa sellel teel loota Kaarel Nurmsalule, siis uue hooaja eel on löök tabanud ka Artti Aigrot.