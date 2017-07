Aru vabandab: ma ei näinud, et Froome’il oli probleeme

Videost on selgelt näha, et kohe pärast seda, kui Froome abi saamiseks käe tõstis, spurtis tema taga sõitnud Aru, kirjutab Spordipartner.ee.

«Mulle meeldib alati pikalt spurtides võita ja kuus kilomeetrit enne mäe tippu oligi mul plaanis kiirendada. Kui kuulsin raadiost, et Froome'il on probleemid, võtsin hoo maha,» rääkis Aru, kes lisas, et ta ei saanud koheselt aru, et Froome’il on probleeme.