Eestlased välismaal: Meerits hoidis taas puuri puhtana, Purje lõi värava

VPS alistas eestlaste abiga teistkordselt Sloveenia klubi Ljubljana Olimpija 1:0. Meerits kaitses meeskonna väravat terve kohtumise vältel, Jürgenson sekkus mängu vahetusest kohtumise 75. minutil. Meeritsa jaoks oli tegu viienda järjestikuse nullimänguga.

VPS Soome liigas läinud nädalal väljakul ei käinud, kuid on tabelis HJK järel teisel kohal (27 punkti). Eestlaste klubidest on neljas Mariehamn (25 punkt), kes viigistas viimati Andreas Vaikla abiga 2:2 Tampere Ilvesega. Täpne oli Kupio Palloseura ründaja Ats Purje, kui KuPS alistas 3:0 Marek Kaljumäe koduklubi PS Kemi. Purje lõi mängu 15. minutil seisuks 2:0, Kaljumäe sekkus mängu vahetusest kohtumise 36. minutil. KuPS on tabelis 23 punktiga seitsmes, PS Kemi 19 punktiga üheksas.

19 punktiga on Soome kõrgliigas kümnes Mihkel Aksalu leivaisa Seinäjoki JK, kes käis möödunud nädalal väljakul eurosarjas, kui Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril jäädi koondtulemusega 0:2 alla KR Reyvkjavikile. Avakohtumine Islandil oli lõppenud väravateta viigiga, kuid SJK pidi neljapäeval koduväljakul tunnistama vastase kaheväravalist paremust.

Norra kõrgliigas sai läinud nädalal 180 minutit kirja Nikita Baranov, kuid Kristiansund teenis kahest mängust ühe punkti. Nädal sai suurepärase alguse, kui Kristiansund suutis Rosenborgiga 3:3 viigistada, kuid nädalavahetusel jäädi 2:4 alla Strømsgodsetile. Karol Mets ja Taijo Teniste läksid vastamisi omavahel, kui eile toimunud matš Stavangeri Viking – Sogndal lõppes 1:1 viigiga. Enar Jäägeri koduklubi Vålerenga läinud nädalal väljakul ei käinud, kuid püsib eestlaste klubidest kõige kõrgemal ehk 7. kohal (22 punkti). Tenistel ja Sogndalil on 11. meeskonnana kirjas 20 punkti, Kristiansund on 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal (17 punkti) ning Mets ja Viking ja kümne punktiga viimasel kohal.

Valgevenes pääses Barõssavi BATE algkoosseisus väljakule Artur Pikk, kui tema meeskond oli karikavõistlustel võõrsil 5:1 üle Neman-Agrost. Lätis jäi mänguajata Kevin Kauber, kui Jelgava alistas karikavõistlustel võõrsil 8:0 Jekabpilsi. Euroopa liigas jäi mänguajata Frank Liivak, kelle koduklubi Sarajevo langes konkurentsist, kui jäädi alla Zariale (Moldova). Bosnia ja Hertsegoviina meeskond võitis küll korduskohtumise 2:1, mis viis mängu lisaajale, kuid penaltiseeria kaotati 5:6.

Lisaks on mitmed koondislased mängimas kontrollkohtumisi. Ründaja Sergei Zenjov sai viimati kirja 45 minutit oma uue meeskonna, Krakowi Cracovia eest, kui alistati Poola esiliigaklubi Glogowi Chrobry 2:1. Konstantin Vassiljev, kes kuulub uuest hooajast Gliwice Piasti ridadesse, aitas oma meeskonna resultatiivse sööduga 1:0 võiduni Olomouci Sigma (Tšehhi vastu). Ken Kallaste ja Kielce Korona jäid 0:1 alla Ateena AEK-le (Kreeka). Poola kõrgliiga alustab juba tuleval nädalavahetusel.