Endiselt alistamatu: Läti tennisestaar murdis Wimbledonis maailma viienda reketi

20-aastasel Ostapenkol kulus järjekordse võidu saamiseks tund ja 43 minutit. Seejuures oli ta pärast võidukat avasetti teises setis matšivõidule väga lähedal, kui juhtis numbritega 5:2, aga 22-aastane Svitolina võitles end omakorda 6:5 juhtima. Sel aastal viimasel kahel suurel slämmil vaid võite tunnistanud Ostapenko suutis aga viigistada 6:6 ning olla kiires lõppmängus kindlam, saades kirja järjekordse matšivõidu.

Nii on tähena tennisetaevasse murdnud lätlanna teeninud nüüd juba 11 võitu suure slämmi turniiridel järjest, kuna Prantsusmaal sai Ostapenko üldvõidu ning Wimbledonis marssis ta täna veerandfinaali ehk kaheksa parema sekka, kus läheb vastamisi kas 19-aastase horvaatlanna Ana Konjuhiga (WTA 29.) või 37-aastase viiekordse Wimbledoni võitjast ameeriklanna Venus Williamsiga (WTA 11.).

Into her first #Wimbledon quarter-final... On her 8th match point, #RG17 champion Jelena Ostapenko beats No.4 seed Elina Svitolina 6-3, 7-6 pic.twitter.com/z577KbOFvX

Konkurentsist langes Wimbledonis aga maailma esireketist sakslanna Angelique Kerber, kes kaotas juba viiendat korda järjest 4:6, 6:4, 6:4 hispaanlannale Garbine Muguruzale (WTA 15.). Kaheksa paremas seas läheb Muguruza vastamisi venelanna Svetlana Kuznetsovaga (WTA 8.), kes alistas viimati 6:2, 6:4 Poola esindaja Agnieszka Radwańska (WTA 10.).

5 straight wins over Angelique Kerber… @GarbiMuguruza's into her 2nd #Wimbledon quarter-final with a 4-6, 6-4, 6-4 win over the world No.1 pic.twitter.com/LZ4iBiMcx2