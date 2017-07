Kontaveidi alistanud Wozniacki pakkis Wimbledonis reketid

Ameeriklanna murdis kohe mängu alguses Wozniacki servigeimi ning asus 3:1 ääretult tasavägiselt kulgenud avasetti juhtima. Taanlanna võitles välja 3:3 viigiseisu, pärast mida jätkus võrdsete heitlus, kuna setivõitja otsustas lõpuks kiire lõppmäng, kus näitas kindlamat närvi Vandeweghe, kes võitis selle punktidega 7:4.

Samas taktis jätkus vastasseis ka teises setis kuni seisuni 4:4, mil ameeriklanna võitis oma pallingugeimi nulliga ja murdis otsustavalt Wozniacki servi, jõudes pärast ühe tunni ja 37 minuti pikkust lahingut veerandfinaali ehk kaheksa parema hulka, kus ta läheb vastamisi Slovakkia tennisisti Magdalena Rõbarikovaga (WTA 87.), kes alistas kolmandas ringis 6:4, 2:6, 6:3 horvaatlanna Petra Martici (WTA 135.).

It's a fourth straight-sets win in a row for @CoCoVandey, who beats Caroline Wozniacki 7-6(4), 6-4 to reach the quarter-finals#Wimbledon pic.twitter.com/H5uLoqYrk6