Nadali uskumatu seeria katkes Wimbledonis

Uskumatu seeria murdis praegu käimasolevas matšis Luksemburgi tennisist Gilles Müller (ATP 26.), kes võitis kahekordse Wimbledoni tšempioni Nadali vastu avaseti numbritega 6:3. Ühtlasi tähendab see, et 31-aastasel hispaanlasel katkes 28 järjestikku suure slämmi mängu kestnud kaotuseta seeria.

After winning 28 straight Grand Slam sets, Rafael Nadal drops the opener against Gilles Muller 6-3



He could be in for a bumpy #ManicMonday pic.twitter.com/6GMgVsoLl3