Ametlik: Manchester United sõlmis teist aastat järjest megalepingu

«Romelu on Manchester Unitedi jaoks loomulik valik. Ta on suur nii isiksuselt kui ka mängijana,» ütles meeskonna peatreener Jose Mourinho Manchester Unitedi kodulehel 24-aastase ründaja kohta. «See on täiesti mõistetav, et ta tahab oma karjääri jätkata suurimas klubis. Ta on meeskonnale oluliseks täienduseks. Ootan juba väga temaga taas koos töötamist,» lisas portugallane.

«Alustuseks soovin tänada kõiki Evertoni fänne viimase nelja hooaja eest, mille jooksul olen saanud mõned imelised sõbrad, kellega jaganud imelisi hetki,» ütles Lukaku. «Kui Manchester United ja Jose Mourinho tulevad minu ukse taha koputama, siis on tegu pakkumisega, mis tehakse vaid ühel korral elu jooksul. Ma ei suuda oodata, mil saan joosta Old Traffordil (Manchester Unitedi kodustaadion – toim) platsile 75 000 toetaja silme all,» lisas belglane.

Inglismaa meedia teatel sõlmis Lukaku Punaste Kuraditega viie aasta pikkuse lepingu ning maksis endise Evertoni ründaja eest ligi 85 miljonit eurot. maksis viieaastase lepingu sõlminud Lukaku Unitedile pea 85 miljonit eurot, millele võivad lisanduda erinevad boonused. Koos lisadega võib aga ülemineku summa kasvada pea 17 miljoni euro võrra. Maailma kõige kallimat jalgpallurit temast aga ei saa, kuna mullu käis samuti ManU prantslase Paul Pogba eest välja koguni 105 miljonit eurot.

Lukaku alustas profikarjääri 2009. aastal Belgia klubis Anderlecht, pärast mida kuulus Londoni Chelsea hingekirja (2011–2014). 2013. aastal Evertoni laenule saadetud ründaja kandis kuni tänaseni ametlikult Evertoni sinist särki alates 2014. aastast, mille jooksul lõi ta 110 mängus 53 väravat.

