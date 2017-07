Mis on saanud mulluse jalgpalli EMi ootamatust sangarist?

29-aastane ründaja lõi EM-finaalis ainsa värava, kui tema 109. minuti tabamus tõi Portugalile 1:0 võidu Prantsusmaa üle. Finaali järel rõõmustasid paljud, et värava lõi just Eder, kuna mehe karjääri ei olnud kunagi saanud sisse loodetud hoogu. Nagu aasta aega hiljem näha, siis ei aidanud ka EM-finaali ainus tabamus loodetud hoogu leida.

Lõppenud klubihooajal pallis Eder Prantsusmaa kõrgliigas Lille’i ridades, kus ta sai kirja 31 mängu, kuid ainult 6 väravat. Nii jäi ründaja välja ka maailmajagude karikaturniirile sõitnud Portugali koondisest.

Sel aastal Portugali koondise särki ainult ühel korral kandnud Ederi asemel võeti selle suve suurturniiriks koondisesse 21-aastane Andre Silva, kes vahetas hiljuti FC Porto särgi AC Milani oma vastu.

Praeguseks on selge, et ka Lille tahab EMi sangarist vabaneda ja klubi peatreeneri Marcelo Bielsa plaanidesse ta ei mahu. Nii kirjutab France Football, et Eder leiab endale uue töökoha tõenäoliselt mujalt Prantsusmaalt, Portugalist, Türgist või hoopis Hiinast. Järgmise aasta MMi silmas pidades tal praeguse seisuga Portugali koondises kohta ei ole.