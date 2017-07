Islandi jalgpallistaari väärtuseks hinnatakse üle 50 miljoni euro

27-aastane poolkaitsja on Premier League’is pallinud alates 2012. aastast. Peamiselt on ta esindanud just Swansea City ridu, kuid aastatel 2012 kuni 2014 pallis ta ka Tottenhami rivistuses.

Nüüd soovib islandlast endale hankida aga sel suvel suurelt kulutav Everton. Praeguse seisuga tundub, et üleminekust siiski asja ei saa, kuna Swansea City nõub mängija eest koguni 57 miljonit eurot.

Kahel viimasel hooajal Swansea parimaks mängijaks valitud poolkaitsja lõi mullu Premier League’is 9 väravat ja jagas kaaslastele 13 resultatiivset söötu.

Swansea ostis Sigurdsoni 2014. aastal Tottenhami käest 8 miljoni euroga. Tottenham maksis omakorda 2012. aastal Hoffenheimile poolkaitsja eest 10 miljonit eurot.