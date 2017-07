Ferrari boss: Räikkönen on kohati paras loivaja

Marchionne sõnul on Räikkönenil viimane aeg rohkem pingutama hakata, kuna 2018. aasta lepingukõnelused koguvad aina enam hoogu. Seejuures lõppeb Räikköneni kontraht käimasoleva aastaga, kirjutab Reuters.

«Arvan, et Kimi peab näitama suuremat pühendumust,» sõnas Marchionne. «On päevi, kus ta on minu arvates paras loivaja. Aga eks me näe,» lisas Marcionne, et tal on kavas Räikköneniga ka isiklikult kohtuda.

2007. aasta vormel-1 sarja maailmameister Räikkönen võitis viimati etapi 2013. aastal, kui ta sõitis veel Lotuse ridades.

2017. aasta MM-sarja üldseis 9. etapi järel: