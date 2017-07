Fotod: suurmatšiks valmistuv McGregor saabus ähvarduste saatel Los Angelesse

Mehed lähevad omavahel ringis vastamisi 26. augustil Las Vegases ning paljude ekspertide arvates võib sellest saada läbi aegade kõige kallim poksimatš.

Kokku peavad mehed enne suurmatši neli pressikonverentsi. Los Angelesse jõudnud McGregor ei jõudnud loomulikult esimest avalikku sõnavõttu ära oodata ning tuli esimese tiraadiga lagedale juba Los Angelesse saabudes.

«Ta oleks pidanud pensionile jääma. Ta on nüüd omadega täiesti läbi. See on täiesti aus jutt,» teatas McGregor TMZ vahendusel. «Ta oleks pidanud rahulikult maksma oma makse ja jääma pensionile. Ta poleks pidanud minu nime üldse suhu võtma,» saatis McGregor sõnumi 40-aastasele Mayweatherile, kes on poksiringist eemal olnud kaks viimast aastat.