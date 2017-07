Euroopa meistrivõistluste liider stardib Sõmerpalu staadionikrossil

EMX300 klassis kuuest sõidust neli võitnud Anderson osaleb Sõmerpalus MX1 klassis koos Bobryshevi, Leoki, Kullase ning lisaks ka Priit Rätsepa, Gert Krestinovi, Erki Kahro ja Andero Lusbo ning teiste osalejatega. Mainitud meestest on tänavu ainsa eestlasena Lusbo, kes Andersoniga eelmistel EM etappidel koos kihutanud. Viimastel aastatel on britiga mõõku ristanud aga enamus meie tippudest, kes Briti meistrivõistlustel osalenud.

See aasta on Sõmerpalus rohkem rõhku pandud noorteklassidele, kuna stardis on Leokite järgmine generatsioon eesotsas Tanel Leoki poegade Travise ja Sebastiani ning Aigari poja Lucasega.

Ühtekokku on ajaloos esimest korda stardis kokku 6 Leoki nime kandvat sõitjat, kuna lisaks Tanelile, Aigarile ja nende järelkasvule osaleb Superenduro sõidus ka Aigari vend Martin.

Võistluse üks peamisi meelelahutusi on läbi aastate olnud enne superfinaali sõidetav Euroopas ainulaadne kostümeeritud sääreväristajate sõit, kus on peamine rõhk pigem atraktiivsel sõidukostüümil, kui võidukihutamisel. Selles sõidus on alati ohtralt osalejaid ja tänavu on seal ka suurim auhinnalaud, kus kostüümivõitja saab endale pesumasina ja kõige põnevam meeskond massiivse kännupingi. Eraldi on välja pandud loosiauhinnad nii mees- kui naisvõistlejatele ja lisaks saab iga osavõtja ka medali. Osalustasu selles klassis ei küsita, võistlema pääseb tavalise ürituse pileti ostmisel.

Teine show-võistlus on Superenduro spetsiaalselt selleks sõiduks takistustest loodud rajal, millest osa kulgeb krossirajal ja muu osa sisaldab palkidest ja kividest raskeid rajalõike, kus pannaks proovile osalejate parimad sõiduoskused. Tänavu kuulub see võistlus aga esmakordselt Eesti tiitlivõistluste arvestusse, kuna seal peetakse Superenduro Eesti karikavõistluste kolmas etapp. Lisaks Martin Leokile on võistlema tulemas enamus Eesti paremikust eesotsas Euroopas tegusid tegevate Rannar Uusna ja Priit Bienega. Eestlastele tuleb konkurentsi pakkuma lätlaste hetke esinumber Ivo Steinbergs, kes võitis läinud viikendil Lätis toimunud võistluse Leoki ja Biene ees.

Järgmisel kolmapäeval lähevad Sõmerpalus rajale masinaklassid 50cc PW/Mini, 50cc, 65cc, 85cc, Naised, MX Hobi, MX125, MX2, MX1, Säärud ning Superenduro klassid Pro, Hobi, Seenior 40+ ja Algajad. Võistluspäeva lõpetab traditsiooniliselt Superfinaal, mille võitja saab suure Väino Leoki rändkarika.

Treeningud ja kvalifikatsioonid algavad kell 13:40 ja esimene start antakse 17:00. Võistluspäev kulmineerub umbes 20:45 sõidetava kuulsa superfinaaliga, kus osalevad 8 MX1 ja 4 MX2 klassi paremat sõitjat. Lisaks on võistluse organisaatoril võimalus osalejate koosseisu täiendada.

Pilet Sõmerpalu staadionikrossile maksab 10 eurot ja allameetrimehed pääsevad sisse tasuta. Sellel võistlusel on alati suurt rõhku pandud ka pealtvaatajate loosiauhindadele ja kümnendale sünnipäevale kohaselt on tänavune laud ajaloo kõige rikkalikum. Nii on välja pandud kuus väärt auhinda: muruniiduk, tolmuimeja, survepesur, suur tugitool, televiisor ja peaauhinnaks on sarnaselt eelmistele aastatele Husqvarna murutraktor.

Sõmerpalu rahvusvaheline staadionikross Väino Leoki karikale võitjad

2008 Tanel Leok

2009 Antonio Cairoli

2010 Antonio Cairoli

2011 Evgeny Bobryshev

2012 Evgeny Bobryshev

2013 Evgeny Bobryshev

2014 Tanel Leok

2015 Tanel Leok

2016 Tanel Leok