Verstappen järjekordsest katkestamisest: hakkan usku kaotama

Nädalavahetusel Austrias peetud etapil tabasid Verstappenit probleemid siduriga ja lisaks oli ta sunnitud avakurvis aset leidnud avarii tagajärjel katkestama. Siduririke oleks ilmselt hollandlase niikuinii tee äärde jätnud ja Verstappen tunnistas pärast sõitu väljaandele Autosport, et ei usu olukorra paranemisse.

Verstappen on senisest üheksast etapist koguni viiel pidanud katkestama ning tal on tabelis kirjas ühe kolmanda ja kolme viienda koha eest teenitud 45 punkti. Selle summaga on hollandlane punktitabelis alles seitsmes, tagapool isegi Force India sõitjast Sergio Perezist. Neljandal kohal olevast tiimikaaslasest Daniel Ricciardost jääb Verstappen maha juba 62 punktiga ning kolmel viimasel etapil pole ta ruudulippu näinud.

«Olin üllatavalt rahulik, ehkki loomulikult olen toimunus väga pettunud,» vastas Verstappen küsimusele, kuidas ta end pärast etapi lõppu tundis. «Sel moel kaotad usu. Mitte iseendasse, vaid kõigesse toimuvasse. See on ju üsnagi loogiline. Tean, et tiim annab endast alati parima ja kogu aeg juhtub midagi uut, mida on raske ette näha.»

Verstappen märkas enda sõnul juba soojendusringile minnes, et siduriga on midagi valesti. «Auto rappus kohalt võttes jubedalt. Ka stardis tundsin hetkel, mil sidur oleks pidanud võtma, et auto vibreerib. Seejärel rakendus mootori väljasuremise vastane süsteem, aga midagi oli ilmselt juba purunenud ja lekkis. Kui sidur kohe stardis libisema hakkab, ongi mäng mängitud,» võttis Verstappen lühikeseks jäänud sõidu kokku.

Ta kinnitas, et tiimijuhid Christian Horner ja Helmut Marko vabandasid tema ees, kuid lisas, et sellisel hetkel sõnad ei maksa. «Minu arust pole tiim pidanud kordagi nii palju katkestamisi üle elama. Midagi sellist on juhtunud kolme-nelja hooaja jooksul, mitte poole hooajaga. Mida mul ongi rohkem öelda? Vabandused ei vii kuhugi. Pärast Monacot olen saanud tabelisse null punkti,» arutles Verstappen.

Tänavu on Red Bulli sõitjad Ricciardo ja Verstappen kahe peale pidanud üheksa etapi jooksul katkestama juba koguni seitsmel korral. Pärast 2008. aastat pole tiimil terve hooaja jooksul nii palju katkestamisi veel kordagi ette tulnud.