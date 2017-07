Eesti koondis sõidab Portugali, Veideman ja Kurbas jäeti koju

Portugali sõidavad: Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Erik Keedus, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Reinar Hallik, Janar Talts, Kregor Hermet ja Timo Eichfuss.

Eesti korvpalli liidu kodulehe teatel jäävad lisaks vigastuse järel vormi koguvale Gregor Arbetile ning traumadest paranevatele Siim-Sander Venele ja Raadikule koju ka Veideman ja Kurbas, kes taastuvad samuti vigastustest.

34-aastane Arbet käis veebruaris põlve artroskoopilisel lõikusel. Enne seda taastus ta pikemalt n-ö sportlase songast. Eelmine hooaeg jäi küll Arbetil suures osas vahele, kuid juuni lõpus liitus Arbet koondise ettevalmistusega. Eilse teate kohaselt on Arbeti füüsiline seisund on enam-vähem korras, kuid mänguline kogemus on jäänud minimaalseks.

Enne koondise eileõhtust treeningut lausus koondise peatreener Tiit Sokk, et Arbet peab kahjuks kõrvale astuma. Mängija ise ütles: «Ma ei ole algavateks mängudeks nõutavas konditsioonis. Kahju muidugi, aga see otsus on koondise suhtes aus otsus.»