Legendaarne ringrada kaob vormel 1 kalendrist

Suurbritannia vormel 1 etapp on toimunud Silverstone’is alates 1987. aastast. Nüüd on Briti Võidusõitjate Klubi (BRDC) aga raja haldamisega hätta jäänud. «Jõudsime murdepunktini. Me ei saa enam lasta kirel autospordi vastu oma tegemisi juhtuda. 2015. aastal jäime 2,8 miljoni ja 2016. aastal 4,8 miljoniga kahjumisse. Tänavu tuleb kaotus ilmselt sama suur,» selgitas BRDC juhatuse esimees John Grant.

Tema väitel loodab BRDC jätkuvalt, et neil õnnestub siiski jõuda sarja omanikega kokkuleppele, mis lubaks Silverstone’is võistlemist jätkata. Just sel rajal peeti 1950. aastal kõigi aegade esimene vormel 1 etapp. Vahepealsetel kümnenditel jõudis Briti GP toimuda ka Brands Hatchi ja Aintree radadel, ent kolm kümnendit tagasi naasti Silverstone’i.

Erinevalt paljudelt teistelt vormel 1 sarja kuuluvatelt radadelt ei saa Silverstone valitsuselt etapi korraldamise eest pennigi. 2009. aastal sõlmiti sarja toonase bossi Bernie Ecclestone’iga 17-aastane leping, mille kohaselt korraldajad maksid sarjale 2010. aastal 12 miljonit naela. See summa tõusis igal aastal viie protsendi võrra, kuid lepingusse oli sisse kirjutatud ka õigus kokkuleppest 2019. aasta järel taganeda.

Samas eksisteerib siiski võimalus, et vormel 1 autod kihutavad Suurbritannias ka pärast ületulevat aastat. Viimastel aastatel on palju räägitud võimalusest rajada Londoni idaossa ajutine tänavarada. Samuti jahtis näiteks 2010. aastal Briti GP korraldamise õigust Donington, kus vormel 1 autod sõitsid 1993. aastal peetud Euroopa GP raames. Et Silverstone’i lepingu lõppemiseni jääb veel kaks aastat, on soovijatel võimalik sarja korraldajatele ahvatleva ettepanekuga läheneda.