Williams saatis Läti suurlootuse Wimbledonis reketeid pakkima

Wimbledonis naisüksikmängus viis korda võidutsenud Williams murdis Ostapenko servi koh avaseti alguses ja kallutas sellega seti enda kasuks. Teises setis toimusid otsustavad sündmused seisul 5:5, kui Williams murdis taas Ostapenko servi ja kindlustas seejärel oma servigeimis setivõidu. Ameeriklanna vastane selgub brittide lootuse Johanna Konta ja maailma teise reketi Simona Halepi vastasseisus.

Ülemisel tabelipoolel jõudis esimesena poolfinaali Garbine Muguruza, kes sai 6:3, 6:4 jagu venelannast Svetlana Kuznetsovast. Tema ootab poolfinaalivastast ameeriklanna Coco Vandeweghe' ja slovakitari Magdalena Rybarikova duellist. Rybarikova võitis avaseti 6:3 ja teises setis oli seis 2:2, kui vihm mängu peatas. Konta ja Halepi kohtumist ilm aga ei sega, sest see peetakse peaväljakul katuse all.

