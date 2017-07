Brittide lemmik jõudis ülipõneva mänguga Wimbledonis poolfinaali, esireket vahetub

Kohtumine kestis tervelt kaks tundi ja 38 minutit. Viimati jõudis Suurbritannia naismängija üksikmängus Wimbledoni poolfinaali 39 aastat tagasi, kui sellega sai hakkama Virginia Wade. Konta kohtub neljapäeval peetavas poolfinaalis ameeriklanna Venus Williamsiga, kes lülitas kahe setis konkurentsist lätlanna Jelena Ostapenko.

Halepi kaotus tähendas ühtlasi seda, et esmaspäeval avaldatavas värskes maailma edetabelis tõuseb esmakordselt esireketiks tšehhitar Karolina Pliškova. Ehkki Pliškova kaotas Wimbledonis tänavu juba teises ringis üllatuslikult Magdalena Rybarikovale, langeb Halepil ja samuti veerandfinaali järel reketid pakkinud senisel maailma esireketil Angelique Kerberil ära nii palju punkte, et Pliškova tõuseb esikohale. Tegu on seejuures läbi aegade esimese korraga, kui naiste maailma edetabelit juhib Tšehhi tennisist.