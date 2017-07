Suur show algas: McGregor lubas Mayweatheri ringis oimetuks peksta

Los Angeleses olid Mayweatheri ning McGegori pressikonverentsi vaatama kogunenud koguni 11 000 fänni. Kuigi pressikonverents toimus USAs, siis sai ameeriklane Mayweather kuulda pidevalt vilet ning iirlane McGregor nautis publiku poolehoidu. McGregor oli seejuures ka meheks, kes tegi õhtu jooksul suuremaid sõnu.

«26. augustil lamab see mees oimetuna maas. Ta on nii väike ja õrn,» teatas McGregor. «Ta lamab teadvusetuna ringis neljanda raundi järel. Ta ei oska seda oodatagi. Ma ei karda teda. Tal on piiratud oskused. Kui see oleks lihtsalt tavaline võitlus, siis ei läheks isegi teist raundi vaja.»

Mayweather ei lasknud publiku vilest end häirida ning tõdes, et ta on sellega harjunud. «Ma valin alati raha enne kuulsust. Ta võib olla minust kuulsam. Mind ei huvita,» teatas Mayweather.

«Ma ei ole enam sama võitleja nagu 21 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. Ma saan sellest aru. Siiski on mul endiselt võitleja mentaliteet,» teatas 40-aastane Mayweather, kes loomulikult kekutas taas oma suure teenistusega. «Populaarsus ja pangakontol olevad numbrid ei ole omavahel seotud,» lisas ameeriklane, kes vehkis laval rääkimise kõrval ka tšekkidega.

Lisaks sellele naeruvääristas Mayweather iirlase senist teenistust võitlusringis ja kiitis loomulikult enda oma. Kõige tipuks teatas ta, et just tema on kogu duelli staar ja just seetõttu pidi McGregor tulema poksiringi, mitte tema minema MMA-ringi.