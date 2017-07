Henrik Ojamaa naaseb Rootsist lepinguta

Ojamaa liitus Rootsi kõrgliigas eelviimasel kohal oleva meeskonna treeningutega eelmise nädala alguses, kirjutab Soccernet.ee.

Eile Göteborgiga 1:1 viigi teinud Halmstads 26-aastasele ründajale lepingut siiski ei paku. «Ta on huvitav mängija ja tal on olemas oskused, mida me otsime, aga me tahame üleminekuturul säilitada otsuste tegemisel külma pead. Tänase seisuga on otsus eitav,» lausus meeskonna peatreener Igor Krulj.

Eelmise hooaja Dundees laenulepingu alusel lõpetanud Ojamaal on praegu kehtiv leping Hollandi meeskonna Go Ahead Eagles'iga.