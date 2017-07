18-aastane Itaalia väravavaht hakkab teenima Gianluigi Buffonist rohkem

Donnarumma eelmine leping oleks kehtinud järgmise hooaja lõpuni ja varasemalt oli ta Milani lepingupakkumised tagasi lükanud. Vahepeal seostati noort itaallast nii Madridi Reali, PSG kui ka Manchester Unitediga.

Nüüd löödi noormees aga Milanis rahapakiga uimaseks ja ta jääb Itaaliasse. Donnarumma hakkab uue kontrahti kohaselt teenima 6 miljonit eurot hooaja eest. Sellega on ta Itaalia kõrgliigas suuruselt kolmanda palgaga mängija.

Donnarummast rohkem teenivad ainult Gonzalo Higuain (Torino Juventus, 7,5 miljonit eurot) ja Daniele de Rossi (AS Roma, 6,5 miljonit eurot). Seega teenib Donnarumma rohkem ka Itaalia jalgpalli elavast legendist ja Torino Juventuse esiväravavahist Gianluigi Buffonist, kes pistab aastas taskusse 4 miljonit eurot.

Donnarumma väljaostuklausliks on uues lepingus 70 miljonit eurot. Kui klubi aga Meistrite liigasse ei jõua, siis on väljaostuklausliks aga 40 miljonit eurot.

Donnarumma on praeguseks Itaalia koondise eest saanud kirja 4kohtumist. Milani eest on ta Serie A-s pidanud juba 68 matši.

AC Milan on sel suvel olnud üleminekuturul ülimalt usin ja tiimi on juba toodud Hakan Calhanoglu, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio, Andre Silva ja Fabio Borini.