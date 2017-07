Wimbledonis brittide tenniseajalugu tegev Konta ei tea endiselt riigi hümni sõnu

Sellise saavutuse järel on hakanud ka britid 26-aastase Konta vastu rohkem huvi tundma. Nii tutvustatakse Kontat Suurbritannia meedias aina enam. Nii näiteks saab Sportsmaili veergudelt teada, et Konta ei oska endiselt riigi hümni sõnu.

Seejuures tuleb märkida, et Konta on Suurbritannias elanud alates 14-eluaastast ning tema koolitee oli selles vanuses juba jõudnud koduõppeni.

Konta sündis 1991. aastal ungarlastest vanemate lapsena Austraalias Sydneys. Seejuures mängis Konta vanaisa Tamas Kertesz omal ajal Ungari tippklubis Ferencvarosi ridades jalgpalli.

Konta sai Suurbritannia kodanikuks 2012. aastal. Lisaks Suurbritannia passile on tal taskus ka Austraalia ja Ungari passid. «Mul on hea meel esindada Suurbritanniat. Tegemist on riigiga, kus ma lõpuks suureks kasvasin,» on Konta öelnud, miks ta otsustas hakata tennisistina esindama Suurbritanniat.

Karjääri jooksul kolm WTA-turniiri võitnud Konta hoiab WTA-tabelis praegu 6. kohta, mis on ühtlasi ka tema karjääri parim. Suure slämmi turniiril ongi tema parimaks saavutuseks seni olnud poolfinaali jõudmine. Lisaks tänavusele Wimbledonile on ta nii kaugele jõudnud ka 2016. aasta Austraalia lahtistel.