Zlatan ja veel kaks tippmeest Manchester Unitedisse?

Kolmapäeva hommikul kihab Suurbritannia meedia uudisest, et lõppenud hooajal raskelt vigastada saanud Zlatan Ibrahimovic võib ikkagi Manchesteri klubiga taasliituda.

Zlatan sai eelmise hooaja lõppfaasis ränga põlvevigastuse ning ennustati, et enne aastavahetust ei pruugi ründaja platsile naasta. Nüüd räägitakse, et vanameister on põlvevigastusest paranemas loodetust kiiremini ja teda võib juba oktoobris palliplatsil näha.

Praegu vabaagendi staatuses olev Zlatan taastub traumast Inglismaal ning teeb tihedat koostööd ManU arstidega. Viimased olevat tema paranemiskiirusest hämmastuses.

Lisaks sellele vaatab Mourinho üleminekuturul endiselt aktiivselt ringi, kuna ta tahab tiimi tuua teravat ääreründajat ning kaitsva suunitlusega poolkaitsjat.

Ääreründaja positsioonil on portugallase esimeseks valikuks Milano Interi 28-aastane mängumees Ivan Perisic. Perisici eest tuleb maksta tõenäoliselt 50 miljonit eurot. ManU kaks eelnevat pakkumist on Itaalia klubi tagasi lükanud.

Järgmisel nädalal sõidab Inter tuurile Hiinasse ning enne seda soovib Mourinho tehingu teoks teha.

Ivan Perisic. / Matteo Bazzi/AP/Scanpix

Keskpoolkaitses on Mourinhol praegu sõelal kolm nime: Tiemoue Bakayoko, Eric Dier ja Nemanja Matic.

Matici tehingust tõenäoliselt asja ei saa, kuna Londoni Chelsea ei soovi pärast Romelu Lukaku tehingut enam Unutediga asju ajada. Samamoodi tahab Chelsea Bakayokot hoopis ise enda ridadesse meelitada.

The Guardian kirjutab, et nüüd olevat Mourinho esimeseks eelistuseks Inglismaa koondise mängumees Dier.

Portugalis jalgpallihariduse saanud Dier on end Premier League’is juba tõestanud mängija. Seejuures on ta noorena tunnistanud, et ta on Manchester Unitedi fänn.

Praeguses koduklubis Tottenhamis pidi Dier eelmisel hooajal täitma keskkaitsja rolli, mis ei olnud talle just meeltmööda. Keskpoolkaitses võttis tema asemel koha sisse Southamptonist hangitud Victor Wanyama. Manchesteris saaks Dier mängida aga oma lemmikpositsioonil.

Praeguse seisuga ei soovi Tottenham mingil juhul oma mängijat müüa, kuid samas ei suuda nad talle pakkuda palka, mida mees hakkaks teenima ManU ridades. Võimalik üleminekutasu jääks umbes 60 miljoni euro kanti.