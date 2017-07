Citroeni WRC-tiim loobus tänavuse hooaja tiitliheitlusest

Sebastien Loebi tippaegadel WRC-sarja valitsenud Citroen ei ole tänavusel hooajal oma hoogu leidnud ning tiimide arvestuses ollakse neljal ehk viimasel positsioonil.

Citroen jääb võistkondade arvestuses liidrikohal olevast M-Spordist maha juba 142 punktiga. Hooaja lõpuni on jäänud aga kõigest viis etappi, kirjutab autosport.com.

«Lühiajaliste eesmärkide asemel keskendume nüüd pikemajalistele eesmärkidele,» teatas Citroeni tiimi juht Yves Matton.

«Ma ei saa öelda, et meie autol ei oleks kiirust. Meil on kiirust, kuid seda ainult mõnes olukorras. Rallil peab hea kiirus olema aga kogu aeg,» lisas Matton. «Teeme tööd, et auto oleks kogu aega kiire.»

«See ei tähenda, et me ei jahiks enam etapivõite, kuid muutsime oma lähenemist,» rääkis Matton. «Tegime vedrustuse osas juba kolm muudatust. 2018. aastaks tuleb aga kõige suurem muudatus. Teeme selle kallal juba tööd. See on väga pikk protsess. Teeme tööd ka diferentsiaaliga, et auto tagaosa ei libiseks nii palju.»