PSG suutis Pep Guardiola endast välja viia

Aastatel 2008 kuni 2016 FC Barcelona ridades pallinud 34-aastane paremkaitsja mängis mullu Torino Juventuse ridades, kuid lahkus sealt hooaja lõppedes vabaagendina.

Seejärel oli üsnagi kindel, et Dani Alves liitub Manchester City’ga ja hakkab taas mängima Guardiola käe all. Seejärel toimusid aga tormilised arengud ning nüüd on brasiillane liitumas Prantsusmaa tipptiimiga PSG.

Nüüdseks on Prantsusmaa ja Inglismaa meedia saanud ka jälile põhjusele, miks Dani Alves viimasel hetkel meelt muutis. Nimelt hakkab Dani Alves teenima Pariisis 13,5 miljonit eurot hooaja eest. ManCity oli valmis maksma aga poole väiksemat palka.

Seejuures oli Guardiola veendunud, et Dani Alves hakkab just mängima tema käe all. Nii tehti plaane ka juba brasiillase kaasamiseks tiimi USA tuurile. Lisaks anti talle lepingu pikendamiseks ajapikendust – Dani Alves pidi inglastega kontrahti allkirjastama pärast oma puhkust.

Nüüd peab City otsima aga uut äärekaitsjat. Väidetavalt on Guardiola järgmiseks eelistuseks Tottenhami mängumees Kyle Walker.