Endine Londoni Chelsea mängumees kisti suurturniiril skandaali

Prantsuse Guajaanas sündinud Malouda esindas koondisekarjääri jooksul 80 korda Prantsusmaa koondist ning käis muuhulgas väljakul ka 2006. aasta MM-finaalis. Karjääri loojangul on mees esindanud aga oma sünnimaad. See ei ole kooskõlas aga Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA reeglitega.

Malouda osales eelnevalt Prantsuse Guajaana koondise koosseisus Kariibi mere saarte karikaturniiril ja aitas seal koondise pronksmedaliteni. Kuna see turniir ei toimunud FIFA egiidi all, siis seal osalemine oli Malouda jaoks lubatud.

Kuna Malouda on ametlikus kohtumises aga Prantsusmaad esindanud, siis ei ole tal võimalik FIFA võistlustel enam riiki vahendada. Põhja- ja Kesk-Ameerika meistrivõistlused toimuvadki just FIFA egiidi all ja nii ongi Prantsuse Guajaana sattunud probleemide keskele.

Viimati viigistas Prantsuse Guajaana 0:0 Hondurasega, kuid tõenäoliselt see tulemus tühistatakse ning Honduras saab tabelisse 3:0 võidu. Seejuures oli Prantsuse Guajaanat eelnevalt hoiatatud, et nad ei tohi Maloudat Põhja- ja Kesk-Ameerika meistrivõistlustel väljakule saata.

37-aastase Malouda veetis karjääri säravamad aastad Londoni Chelsea ridades, kus ta pallis 2007.-2013. aastal. Praegu kuulub ta India klubi Delhi Dynamos ridadesse.