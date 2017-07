Ümmargust tähtpäeva tähistav rattamaraton meelitab kohale ka Rein Taaramäe

«Kui kümme aastat tagasi oli võistlusele registreerunuid 200 osaleja ringis ja põhisõidu distants rasked 80 kilomeetrit, siis praeguse seisuga on koos lastesõitudega registreerunuid üle 900 ja distantsi muudetud oluliselt kergemale ja lühemale 60 kilomeetrile,» sõnas maratoni korraldaja Tarmo Raudsepp. Kui füüsiline vorm ei luba põhisõidul osaleda, siis on võimalik valida ka lihtsam 37 kilomeetrine Fruit Express maraton. Lapsed saavad võistelda Kuremaa mõisa pargis toimuvatel lastesõitudel.

Maratoni rada kulgeb Kuremaa ümbruses tuttavatel aga ka uutel kruusa-, metsa- ja põlluteedel. Vahelduseks Laiuse rabasingel, kiire Kongimetsa singel ja Soomevere karjäär. Ratturitele eriliseks katsumuseks ja pealtvaatajatele hästi jälgitavaks on taaskord Laiuse mägi, mis sel aastal üllatab palmide, kuuma ranna ja ratturite jaoks tõelise mägiteega. Platsis on ka traditsioonilised showmehed.

Tarmo Raudsepa sõnul on esimese rattamaratoni põhisõidu esikolmik ehk võitja Taavi Selder, teise ja kolmanda koha omanikud Caspar Austa ja Alges Maasikmets ennast üles seadnud ka laupäevasele juubelimaratonile ning nad kõik on jätkuvalt konkurentsivõimelised võitlemaks kõrgetele kohtadele. Lisaks sarja liidritele on stardijoonel ka Katjuša-Alpecini profiklubis sõitev Rein Taaramäe.

Kõigi Kalevipoja X Rattamaratonile registreerunute vahel läheb loosimisele Rein Taaramäe autogrammiga Katjuša klubi kümme sõidumütsi ja rattasärk. Rattamaratoni korraldamisest saadav tulu läheb kohaliku Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum noorte jalgratturite sportimisvõimaluste parandamiseks.

Võistlustele eelregistreerimine lõppeb kolmapäeva südaööl, kuid registreerida saab veel ka laupäeva hommikul stardipaigas Kuremaal. Lisainfo registreerimise ja raja kohta on leitav aadressilt www.estoniancup.ee.