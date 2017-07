Korvpalliliit: tegeleme sellega, et Pärnu ei kaoks kaardilt

«15. juulil on meeskondade registreerimise tähtaeg ja hetkel tegeleme aktiivselt sellega, et Pärnumaa korvpall ei kaoks kaardilt. Loodetavasti juba homse tööpäeva jooksul saame anda lisainfot,» lausus Kuhi Postimehele. Möödunud hooajal Pärnu Sadama nime all meistriliiga poolfinaali jõudnud klubi teatas täna, et jätkab küll noortetööga, kuid ei osale uuel aastal eanm kõrgliigas.

Viimastel aastatel on Pärnu klubi eelarvega olnud pidevalt pingeline seis, kuid algava hooaja eel on ebakindlus nii suur, et klubi juhatus ei pidanud mõistlikuks Eesti kõrgeimas liigas jätkata. «Meie sportlik ambitsioon pärast lõppenud hooaega oli jätkata vähemalt samaväärselt kui mullu. Ja miks mitte teenida medal. Aga medali eelarve on vähemalt kolm korda suurem kui meie eelarve,» selgitas klubi juht Mait Käbin loobumisotsust Pärnu Postimehele.