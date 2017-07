Brittide šokk: esireket Murray kaotas Wimbledoni veerandfinaalis servikahurile

Maailma edetabelis 28. kohal olev Querrey ja Murray olid varem kohtunud kaheksal korral ja ameeriklane oli neist matšidest võitnud vaid ühe. Täna aga vaevas Murrayt kahes viimases setis ilmselgelt mingi tervisemure ja mängu lõpuks 27 ässa löönud Querrey vastu ta rohtu ei leidnud. Querrey tegi kohtumise jooksul 70 äralööki ja 30 lihtviga, Murray vastavad numbrid olid 33 ja 19.

29-aastase Querrey senine parim tulemus suure slämmi turniiridel sündis mullu ja samuti just Wimbledonis, kui ta alistas kolmandas ringis toonase maailma esireketi Novak Djokovici ja jõudis lõpuks veerandfinaali, kuid pidi seal tunnistama Miloš Raonici paremust. Poolfinaalivastast jääb ta ootama Gilles Mülleri ja Marin Cilici kohtumisest.

For the 2nd straight year, Sam Querrey knocks out the defending champion at #Wimbledon



He stuns Andy Murray 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1, 6-1... pic.twitter.com/DayVkMfnvQ