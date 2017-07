Frantsev euromängu eel: võitma peab, aga soosik on jalgpall

Mis tooks Kaljule vastasseisus Ungari hõbedameeskonnaga edu? «Võitma peab,» naeratas Frantsev. «Kui juba teise ringi jõudsime, on kõigil võimalus edasi pääseda. Vastas on Ungari tippmeeskond, kellel pikk ja rikas ajalugu. Suhtume neisse austusega. Mida võiduks vaja on? Mäng näitab. Kes on soosik? Jalgpall!»

Kui hästi on Kalju treenerid jõudnud vastast tundma õppida? «Statistikaga oleme tuttavad, vastaste mängustiiliga ka. Liidreid teame. Nad mängivad moodsat jalgpalli – kiired rünnakud, head üleminekud kaitsest rünnakule. Mäng käib palju keskvälja kaudu. Aga meie mängime ennekõike ikka oma mängu,» rääkis Frantsev. «Vahet pole, mis tasemel meeskonnad omavahel mängivad – loeb see, kui hästi sa mänguks valmis oled.»

Pärast neljapäeval Fääri saartel saadud võitu pidi Kalju juba pühapäeval mängima koduse liigamängu Pärnu Vaprusega, kus Frantsev andis mitmele põhimehele eesotsas kapteni Vitali Telešiga puhkust. «Pidime reisi järel kiiresti jälle mänguvalmis olema, valmistumiseks jäi vähe aega. Oli raske hetk, aga vähemalt sain mõnele mehele puhkust anda. Kahjuks mitte kõigile, kellele oleks soovinud,» nentis peatreener. Ühtlasi kinnitas Frantsev, et vahepeal vigastusega eemal olnud ründaja Carlos Geovane Santos Pereira on viimastel päevadel meeskonnaga koos treeninud ja kuulub homses mängus kindlasti Kalju nimekirja.

Küsimusele, mis on viimase viie hooaja jooksul eurosarja avaringist alati edasi pääsenud Kalju edu saladus, vastas Teleš nii: «Iga aasta on uus aasta, aga võib-olla oleme lihtsalt euromängudeks vaimselt hästi valmis. Ja võibolla on meil olnud ka õnne. Võit annab head emotsioonid ja need jäävad püsima. Miks siis mitte ka tänavu järgmisessegi ringi jõuda?»

Nikolic: homne mäng on meile nagu väike finaal

Videotoni serblasest peatreener Marko Nikolic rõhutas, et tegemist on Ungari klubi jaoks hetkel tähtsaima mänguga – koguni nii tähtsaga, et tal pole aimugi, kelle vastu Videoton pühapäeval koduliigas uut hooaega alustab. «Ma ei tea, kellega mängime (kõrgliiga uustulnuka Balmazújvárosiga – toim)! Oleme keskendunud vaid homsele mängule. See on nagu väike finaal,» sõnas Nikolic.

Varem FK Partizani, Ljubljana Olimpijat, Radi ja Vojvodinat juhendanud serblane teab hästi, mida eurosarjas eduks vaja on. «Mul on treenerina kogemusi, tean, mis loeb – keskendumine algusest lõpuni, motivatsioon, kompaktsus, võitluslik jalgpall,» loetles ta. «Ja meie jaoks on väga tähtis lüüa võõrsil värav.»

Kui hästi on Nikolic kursis Kaljuga? «Väga hea meeskond, kes mängib sirgjoonelist kaasaegset jalgpalli. Standardolukordades ja karistusalas ollakse tugevad, võimalusel minnakse kiirelt vasturünnakule. Vaatasime nende mõlemat mängu Floraga ja mõlemaid euromänge B36 Torshavniga, seega julgen öelda, et teame vastasest peaaegu kõike,» oli serblane enesekindel.

Nikolic asus Videotoni tüüri juurde juunis ja ehkki Ungari liigahooaeg lõppes juba mais, on meeskond pidanud hulgaliselt sõpruskohtumisi, kus teiste seas alistati Venemaa kõrgliiga kuues meeskond Rostov. «Oleme koos olnud kuu aega. See pole piisav, et mängida suurepäraselt, aga piisavalt hea, et mitte kaotada. Oleme teinud edusamme ja olen sellega rahul,» kiitis Nikolic. «Rahulolu ei saa iial tekkida, siis kaotad järgmise mängu kindlasti. Peame mõtlema nii, et suudame iga järgmise mängu võita. Mängijate mentaliteet on paranenud, oleme saanud tegeleda videoanalüüsiga ja mängijatega eraldi tööd teha.»