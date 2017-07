Valitseva meistri Golden State'i värske täiendus näitas NBAs haruldast statistikat

76:78 kaotusmängus Minnesota Timberwolvesi vastu sai 22-aastane Bell kirja nimelt viis punkti, 11 lauapalli, viis korvisöötu, viis vaheltlõiget ja kuus blokki. Seejuures veetis korvpallur platsil 32 mänguminutit ning pärast mängu oli Belli efektiivsus koguni +29.

Viiskordviie saavutamisele on NBAs ajaloo jooksul tunnistajaks oldud vaid 20 korral. Enne Belli suutis sellega hakkama saada samuti Golden State’is mängiv Draymond Green, kes kogus 2015. aastal 24 punkti, 11 lauapalli, kaheksa resultatiivset söötu, viis vaheltlõiget ja viis blokki.

The Warriors' rookie already out here posting a 5x5 pic.twitter.com/B8FHnUJ1zQ