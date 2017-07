Valitsev vormel 1 maailmameister Nico Rosberg kaotas oma võidukarika ära

32-aastane sakslane osales sel nädalavahetusel toimuva Suurbritannia GP eelsel üritusel Londonis, kus kohe pärast eelmisel aastal maailmameistriks tulles karjääri lõpetamisest teatanud Rosberg tunnistas, et tema võidukarikas kadus mingiks ajaks ära.

«See (võidukarikas – toim) tähendab mulle loomulikult väga palju, kuid mul oli tohutu hirm, sest saatsime selle hiljuti eriti kõrge jälgimise all Goodwoodi (Goodwood Festival of Speed on igal aastal Inglismaal West Sussexi piirkonnas toimuv autospordiüritus, kus ajaloolised mootorsõidukid püüavad ronida mööda teatud mäge üles – toim) ja see kadus ära,» tõdes endine Mercedese piloot Rosberg.

«See oli jäägitult kadunud viis päeva, mistõttu elasin üle mitmed rahutud päevad, kuid nüüd on see tagasi ning olen taas väga õnnelik,» rääkis Rosberg.