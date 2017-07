Tanel Laanmäe: vigastus keeras suve tuksi

«Läksin sinna oma asja tegema ning erilist tunnet nende odakaari vaadates ei tekkinud. Keskendusin oma võistlusele ning kuna ma polnud 100 protsenti võistlemiseks valmis, võib seda tulemust pidada igati kordaläinuks,» rääkis säärelihase vigastusest taastuv Laanmäe.

Üksjagu tähelepanekuid on Laanmäe kahe kange konkurendi pealt ikkagi teinud. «Nad suudavad lõpuosa juba hästi hoida. Ma jälgin neid ja analüüsin nende viskeid enda omadega kõrvutades. Odaviskes on oluline kiirus ja just viimase kolme sammu kiirus. Aga pead suutma ka asendit hoida. Ühest küljest lihtne, teisest suhteliselt raske. Kui saada asi käppa nagu sakslastel, siis polegi muud kui ainult visata,» sõnas eestlane.

Laanmäe sõnul pole võimatu, et sel aastal kukub ka Jan Železny võimas maailmarekord 98.48. «Ilmastikuolud polnud Luzernis superhead. Lisaks oli Vetteril alles võistlus all, võimalik, et see oli temas veel sees. Kui tuul kaasa aitab, võib tänavu maailmarekordit näha küll,» tõdes Laanmäe.

Eesti odaviskaja peamine eesmärk on sel aastal jõuda MMil põhivõistlusele. Mulluse olümpiahooajaga võrreldes soovib ta vältida ülevalmistumist. Ta ei kavatse enam kõiki jõutrenne maksimaalselt ära teha ning keskendub pigem tehnilisele osale. «Pea tuleb külmana hoida, tegu on väga tehnilise alaga,» ütles Laanmäe.

Ta kurdab, et vigastus on teda konkurentidega võrreldes sammujagu tagasi lükanud, kuid õnneks on veel kuu aega korrektuure teha. «Sentimeetrine säärelihase rebend keeras suve tuksi ja pani pinged peale. Mul oli MM-normi täitmiseks aega kolm võistlust, kuigi plaan oli juba mais viskama hakata. Aga siht on paigas ja aega veel on,» lausus Laanmäe.