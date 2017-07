Otsepilt: eesistumise spordikonverentsil asutakse ümber mõtestama treenerite rolli ühiskonnas

Endine Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Roy Hodgson, kes on üks konverentsil esinejatest.

Täna algab Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline konverents «Treenerite roll ühiskonnas. Lisades väärtust inimeste ellu». Kõne all on nii treenerite staatus kui vastutus, arutletakse, kas treenerite ettevalmistus vastab tänapäeva ühiskonna vajadustele ning mida saavad teha Euroopa Liidu liikmesriigid, et aidata treeneritel oma muutuvat rolli paremini täita. Konverentsil astuvad üles Roy Hodgson, Sergio Lara Bercial ja mitmed teised selle teema asjatundjad üle maailma.